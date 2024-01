Η μεγαλύτερη πτώση 3 ετών για το λιανεμπόριο στη Βρετανία

Οι βρετανοί λιανοπωλητές υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση στις πωλήσεις εδώ και σχεδόν τρία χρόνια τον Δεκέμβριο, αυξάνοντας τον κίνδυνο να εισέλθει η οικονομία σε ύφεση το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Παρασκευή.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) δήλωσε ότι ο όγκος των λιανικών πωλήσεων υποχώρησε κατά 3,2% μεταξύ Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου - ήταν η μεγαλύτερη πτώση από τον Ιανουάριο του 2021 και χειρότερη από όλες τις προβλέψεις των οικονομολόγων που ανέμεναν πτώση 0,5%.

Οι λιανικές πωλήσεις είναι πιθανό να αφαιρέσουν 0,04 ποσοστιαίες μονάδες από τη βρετανική οικονομική παραγωγή το τέταρτο τρίμηνο, ανέφερε η ONS, κάτι που θα μπορούσε να είναι η διαφορά μεταξύ μιας αρνητικής και μιας σταθερής ένδειξης για την οικονομία.

Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο.

«Τα καταστήματα τροφίμων είχαν πολύ κακή απόδοση, με τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Μάιο του 2021, καθώς οι αγορές νωρίς τα Χριστούγεννα οδήγησαν σε επιβράδυνση τις πωλήσεις του Δεκεμβρίου», δήλωσε η Heather Bovill, αναπληρώτρια διευθύντρια ερευνών και οικονομικών δεικτών στην ONS.

Retail sales fell 3.2% in December 2023, down from a rise of 1.4% in November 2023.



➡️ https://t.co/hFSA5yQ5mO pic.twitter.com/Y4yfkKFLEh