ΙΕΑ: Στις ΑΠΕ τα ηνία της ενέργειας το 2025

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να εκθρονίσουν το 2025 τον άνθρακα ως πρώτη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως η ηλιακή από φωτοβολταϊκά, αναμένεται να παράγουν τότε πάνω από το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας, φτάνοντας, από 30% του συνόλου το 2023, στο 37% το 2026, αποτιμάται στην έκθεση «Ηλεκτρική Ενέργεια 2024».

Αναμένεται ιδίως να αντισταθμίσουν περισσότερο τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης στις προηγμένες οικονομίες (ΗΠΑ, Ευρώπη).

