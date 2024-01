To ΔΝΤ αυξάνει την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύξησε την πρόβλεψη του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Κίνα, καθώς αναμένει ταχύτερη από την αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, Πιέρ-Ολιβιέ Γκουρίνχας, δήλωσε ότι μια «ομαλή προσγείωση» είναι εφικτή αλλά υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη και το εμπόριο παραμένουν κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο.

🆕 We forecast 3.1% growth in 2024 and 3.2% in 2025. Many economies continue to show great resilience, but important divergences remain. Read more in the World Economic Outlook Update. https://t.co/f1uMRmMVrs pic.twitter.com/gRMwVesBFE