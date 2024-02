Ουκρανία: Βυθίσαμε ρωσικό πολεμικό στη Μαύρη Θάλασσα

Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν ένα ρωσικό πλοίο κατευθυνόμενων βλημάτων από τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, σε ειδική επιχείρηση στα ανοιχτά της ρωσοκρατούμενης Κριμαίας.

Το μικρό πολεμικό σκάφος Ιβάνοβετς δέχτηκε «απευθείας χτυπήματα στο κύτος» κατά τη διάρκεια της νύχτας και εν συνεχεία βυθίστηκε, ανέφεραν οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, δημοσιεύοντας βίντεο που φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή του πλήγματος και τη μεγάλη έκρηξη που ακολούθησε.

Incredible footage.



Ukraine has just sunk another Russian warship.



The "Ivanovets" went down with all hands. pic.twitter.com/2MhL9InJ97