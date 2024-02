Φον ντερ Λάιεν: Οι αγρότες μπορούν να βασίζονται στην ευρωπαϊκή στήριξη

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις προκλήσεις στον γεωργικό τομέα και τις ανησυχίες που διατύπωσαν οι αγρότες", αναφέρουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, κατά τη διάρκεια της οποίας περίπου χίλια τρακτέρ από το Βέλγιο και άλλες χώρες κατέκλυσαν τις Βρυξέλλες.

«Υπενθυμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καλούμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν τις εργασίες όπως απαιτείται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί την κατάσταση», προσθέτουν οι «27» ηγέτες στα συμπεράσματά τους.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στο αγροτικό ζήτημα, τονίζοντας τον «ουσιαστικό ρόλο» των αγροτών στην οικονομία και την οικονομία της Ευρώπης. «Η εργασία τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επισιτιστική μας ασφάλεια και μάλιστα στον τρόπο ζωής μας. Είναι βασικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων. Ζουν με τη φύση και από τη φύση», ανέφερε η πρόερος της Επιτροπής.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η παραγωγικότητα στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 13% χάρη στις προσπάθειες των αγροτών οι οποίοι συμβάλουν θετικά και στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ.

«Πέρυσι, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5%. Επομένως, νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οι αγρότες μας έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στην πρόσφατη κρίση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Παραδέχτηκε, δε, ότι υπάρχει πίεση στις τιμές των γεωργικών προϊόντων που δέχονται μεγάλο ανταγωνισμό από την παγκόσμια αγορά, τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά προϊόντα πρέπει να πληρούν υψηλά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Οι αγρότες μπορούν να βασίζονται στην ευρωπαϊκή στήριξη», δήλωσε στη συνέχεια η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διαθέτει περίπου 390 δισ. ευρώ. Αυτός είναι σχεδόν το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη γεωργία, και μόνο το 2023, η Ευρώπη παρείχε έκτακτη βοήθεια άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.

