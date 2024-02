Harley-Davidson: Μειώνεται η ζήτηση, πέφτουν τα κέρδη

Τα κέρδη της εμβληματικής αμερικανικής βιομηχανίας κατασκευής μοτοσικλετών Harley-Davidson μειώθηκαν, καθώς η σχετική ζήτηση σημειώνει σαφή επιβράδυνση.

Η Harley-Davidson ανέφερε λειτουργική ζημία 21 εκατομμυρίων δολαρίων για το τελευταίο τρίμηνο του 2023, έναντι κερδών ύψους 4 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Τα καθαρά έσοδα συρρικνώθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τα 26 εκατ. δολάρια.

Οι παγκόσμιες αποστολές Harley μειώθηκαν 7%, στις 179.984 μοτοσικλέτες, μεταδίδει ο Guardian.

$HOG - Harley-Davidson Earnings Release 🏍️💼



Earnings Per Share (EPS): Harley-Davidson reported Q4 EPS of $0.18, surpassing consensus estimates of $0.04 by 350.00%. 📈

Revenue: Posted $1.05 billion in revenue, exceeding expectations of $930.18 million, despite a 7.80%…