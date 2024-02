Πυρά Μισέλ κατά Τραμπ: Οι απερίσκεπτες δηλώσεις για ΝΑΤΟ εξυπηρετούν τον Πούτιν

«Οι απερίσκεπτες δηλώσεις για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την αλληλεγγύη του άρθρου 5 εξυπηρετούν μόνο το συμφέρον του Πούτιν» τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ αναφέρει ότι «η Διατλαντική Συμμαχία υποστήριξε την ασφάλεια και την ευημερία των Αμερικανών, των Καναδών και των Ευρωπαίων για 75 χρόνια.

Οι απερίσκεπτες δηλώσεις για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την αλληλεγγύη του άρθρου 5 εξυπηρετούν μόνο το συμφέρον του Πούτιν.

Δεν φέρνουν περισσότερη ασφάλεια ή ειρήνη στον κόσμο. Αντίθετα, τονίζουν εκ νέου την ανάγκη για την ΕΕ να αναπτύξει επειγόντως περαιτέρω τη στρατηγική της αυτονομία και να επενδύσει στην άμυνά της. Και να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή».

The Transatlantic Alliance has underpinned the security and the prosperity of Americans, Canadians and Europeans for 75 years.



Reckless statements on #NATO’s security and Art 5 solidarity serve only Putin’s interest.



They do not bring more security or peace to the world.



