Ερευνα Κομισιόν για το TikTok, προστασία ανηλίκων

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν έρευνα με στόχο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok για παραλείψεις σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων - πρόκειται για τη δεύτερη διαδικασία αυτού του τύπου στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών έπειτα από εκείνη για την πλατφόρμα X (πρώην Twitter) που άνοιξε το Δεκέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε πως άρχισε «μια επίσημη διαδικασία» για να αποφανθεί αν το TikTok, ιδιοκτησία του κινεζικού ομίλου ByteDance, παραβίασε το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Οι ανησυχίες του ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών για τον ψηφιακό κόσμο αφορούν ιδιαίτερα «στην προστασία των ανηλίκων», «τη διαφάνεια της διαφήμισης», «την πρόσβαση στα δεδομένα για τους ερευνητές», καθώς και τους «κινδύνους που συνδέονται με το γεγονός ότι (η εν λόγω πλατφόρμα TikTok) έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι εθιστική» και με «τα επιβλαβή περιεχόμενα».

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors:



📱Addictive design & screen time limits



🕳️ Rabbit hole effect



🔞 Age verification



🔐 Default privacy settings



Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw