Χήρα Ναβάλνι: Ο Πούτιν σκότωσε τον Αλεξέι

«Ο Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου», κατήγγειλε η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, σε μήνυμά της μέσω βίντεο σήμερα, στο οποίο τόνισε ότι θα συνεχίσει το έργο του και θα αγωνιστεί για μια ελεύθερη Ρωσία.

«Πριν από τρεις ημέρες ο (Ρώσος πρόεδρος) Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν σκότωσε τον πατέρα των παιδιών μου», επεσήμανε. Σκοτώνοντάς τον, «ο Πούτιν θέλησε να σκοτώσει την ελπίδα μας, την ελευθερία μας, το μέλλον μας», εκτίμησε η Γιούλια Ναβάλναγια.

«Σκοτώνοντας τον Αλεξέι, ο Πούτιν σκότωσε τον μισό εαυτό μου, τη μισή καρδιά μου και τη μισή ψυχή μου», συνέχισε η ίδια. «Αλλά εξακολουθώ να έχω το άλλο μισό και αυτό μου λέει ότι δεν έχω δικαίωμα να τα παρατήσω. Θα συνεχίσω το έργο του Αλεξέι Ναβάλνι, θα συνεχίσω να πολεμάω για τη χώρα μας».

Η σύζυγος του αντιφρονούντα υπογράμμισε: «Θέλω να ζήσω σε μια ελεύθερη Ρωσία, θέλω να χτίσω μια ελεύθερη Ρωσία».

Για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε προς τους Ρώσους ζητώντας τους: «Να σταθείτε στο πλευρό μου, σας ζητώ να μοιραστείτε την οργή μαζί μου. Οργή, θυμό, μίσος προς αυτούς που τόλμησαν να σκοτώσουν το μέλλον μας». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «δεν είναι ντροπή να φοβάσαι, είναι ντροπή να μην κάνεις κάτι, είναι ντροπή να αφήνεις να σε τρομοκρατούν».

I will continue the work of Alexei Navalny. I will continue to fight for our country. And I call on you to stand beside me.@yulia_navalnaya pic.twitter.com/LMvKqgcS8k