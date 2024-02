Δεύτερη κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους Α-50 ανακοίνωσε το Κίεβο

Η Ουκρανία υποστήριξε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο A-50, δεύτερη φορά που υποστηρίζει κάτι ανάλογο μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα.

Το αεροσκάφος χτυπήθηκε μεταξύ των ρωσικών πόλεων Ροστόφ-ον-Ντον και Κρασνοντάρ, δήλωσαν ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, πάνω από 200 χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετώπου, μεταδίδει το BBC. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας Mykola Oleshchuk ευχαρίστησε την υπηρεσία του και τις στρατιωτικές πληροφορίες που βοήθησαν στην κατάρριψη του αεροσκάφους - ένα αεροσκάφος παρακολούθησης μεγάλης εμβέλειας.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τη στιγμή που αεροπλάνο φαίνεται να καταρρίπτεται στον αέρα.

Οι αρχές έκτακτης ανάγκης του Κρασνοντάρ ανέφεραν αργότερα ότι ένα αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Κανεβσκόι, και αργότερα η φωτιά κατασβέστηκε. Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον ένα κανάλι Telegram, ευθυγραμμισμένο με τον ρωσικό στρατό, ανέφερε ότι το αεροσκάφος μπορεί να έπεσε ως αποτέλεσμα φίλων πυρών. Το Fighterbomber έγραψε: «Προς το παρόν είναι άγνωστο ποιος το κατέρριψε».

Η Ουκρανία ισχυρίστηκε για τελευταία φορά ότι κατέρριψε ένα A-50 στις 14 Ιανουαρίου.

Μια προηγούμενη ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η Ρωσία είχε πιθανώς έξι επιχειρησιακά A-50. Το αεροπλάνο, το οποίο ανιχνεύει αεράμυνες και συντονίζει ρωσικά αεροσκάφη, μπορεί να κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του.

Footage reportedly showing a SAM slamming into a Russian A-50 AEW&C aircraft over the Sea of Azov this evening. pic.twitter.com/sT0FJD3CF9