Η τεχνητή νοημοσύνη θα αυτοματοποιήσει κατά 73% τη λειτουργία των τραπεζών

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει ή τουλάχιστον να βοηθήσει εργασίες που καταλαμβάνουν σχεδόν τα τρία τέταρτα του χρόνου που ξοδεύουν σήμερα οι τραπεζικοί υπάλληλοι, συμπεραίνει νέα ανάλυση από την εταιρεία συμβούλων Accenture. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τραπεζικός κλάδος έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί περισσότερο από την τεχνολογία σε σχέση με κάθε άλλη βιομηχανία. Μόλις το 27% του εργάσιμου χρόνου έχει επί του παρόντος χαμηλή δυνατότητα μετασχηματισμού, σύμφωνα με την ανάλυση.

«Υπάρχει μια επανεφεύρεση σε εξέλιξη σε όλες τις τράπεζες, ώστε να επαναξιολογήσουν το πώς δουλεύουν», δήλωσε σε συνέντευξή της η Κέρι Σμιθ, επικεφαλής παγκόσμιων τραπεζικών δεδομένων και AI στην Accenture.

Η κυκλοφορία του ChatGPT πριν από περισσότερο από ένα χρόνο ώθησε πολλές εταιρείες να ενισχύσουν τις προσλήψεις για θέσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δοκιμάζοντας περισσότερες χρήσεις της, που μπορεί να αφορούν σύνταξη εγγράφων, email και απαντήσεων σε ερωτήσεις χρηστών. Οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου πειραματίζονται, υποκινούμενες από την προσδοκία πως η τεχνολογία θα ενισχύσει την παραγωγικότητα του προσωπικού και θα μειώσει το κόστος, αναφέρει το Bloomberg.

Στη Citigroup Inc., και οι 40.000 προγραμματιστές θα μπορούν να πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Οι αναλυτές της Bank of New York Mellon μπορούν να ξυπνούν δύο ώρες αργότερα, επειδή η τεχνολογία AI θα δημιουργεί προσχέδια με δεδομένα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ρόμπιν Βινς.

Οι τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους έως και 30% χρησιμοποιώντας γενετική τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με την Accenture.

Δεν θα αλλάξει ο πυρήνας της τραπεζικής, ήτοι οι καταθέσεις και ο δανεισμός χρημάτων, είπε η Σμιθ. Ωστόσο, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα αυτοματοποιήσει ή και θα επιταχύνει τις εργασίες. Περίπου το 60% των καθηκόντων ρουτίνας που εκτελούνται από ταμίες, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, διαπίστωσε η Accenture.

Οι εργαζόμενοι μπορούν είτε να διατηρήσουν τη θέση τους σε μικρότερες ομάδες είτε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μετακινηθούν σε διαφορετικό πόστο της τράπεζας, σύμφωνα με την Accenture.

Η συμβουλευτική εταιρεία χρησιμοποίησε δεδομένα από το Γραφείο Στατιστικής των ΗΠΑ για να αναλύσει 900 θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, διερεύνησε 170 ειδικότητες 2,7 εκατ. τραπεζικών υπαλλήλων και τις 3.500 εργασίες που εκτελούν. Εξέτασε επίσης οικονομικές πληροφορίες από τις 150 μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες.