Τέφρα σε ύψος 2 χλμ από ηφαίστειο στο Μεξικό, ακυρώθηκαν πτήσεις

Στήλη πυκνής τέφρας που εκλύθηκε χθες από το ηφαίστειο Ποποκατέπετλ φθάνοντας σε ύψος 2.000 μέτρων προκάλεσε την ακύρωση είκοσι και πλέον πτήσεων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Μεξικού, κάπου 72 χιλιόμετρα από τον κρατήρα του, σύμφωνα με τις αρχές.

«Είκοσι δύο πτήσεις διαφόρων εθνικών και διεθνών αεροπορικών εταιρειών ακυρώθηκαν εξαιτίας ελέγχων ασφαλείας σε αεροσκάφη που συνάντησαν τέφρα εν πτήσει», εξήγησε το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες της πόλης του Μεξικού (AICM) μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου διαβεβαίωσε πως δεν κρίθηκε απαραίτητο να ανασταλεί η λειτουργία του μέχρι στιγμής, πάντως συνεχίζει να παρακολουθείται στενά ποια κατεύθυνση παίρνει η τέφρα, η οποία αυτή τη στιγμή κινείται προς τον Κόλπο του Μεξικού (ανατολικά).

Οι ομοσπονδιακές αρχές διατήρησαν χθες Τρίτη το επίπεδο συναγερμού στο «κίτρινο», δυο βαθμίδες κάτω από εκείνο του μέγιστου κινδύνου, ωστόσο προειδοποίησαν εναντίον της πτώσης τέφρας στις τρεις πολιτείες στο κεντρικό τμήμα της χώρας που περιβάλλουν τον κρατήρα: τη Μορέλος, την Πουέμπλα και την πολιτεία του Μεξικού. Ορισμένοι τομείς της πρωτεύουσας ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν.

Η πιο πρόσφατη εκρηκτική ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Ποποκατέπετλ είχε καταγραφεί τον Μάιο του 2023.

