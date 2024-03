ΗΠΑ: Oι επενδυτές τιμωρούν τις τράπεζες με έκθεση στο εμπορικό real estate

Oι επενδυτές ομολόγων τιμωρούν τις τράπεζες στις ΗΠΑ με μεγάλη έκθεση στο εμπορικό real estate.

Σύμφωνα με ανάλυση της Barclays, οι αποδόσεις των ομολόγων των τραπεζών με μεγάλη έκθεση στο εμπορικό real estate είναι υψηλότερες.

H ανησυχία για το εμπορικό real estate εξηγεί περίπου το 80% στις διαφορές των αποδόσεων μεταξύ των ομολόγων των τραπεζών, με τις τράπεζες που έχουν μικρότερη έκθεση να έχουν γενικά χαμηλότερες αποδόσεις.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Barclays αναφέρει ότι η έκθεση της Webster στο εμπορικό real estate ανέρχεται στο 250% των κεφαλαίων της. Η τράπεζα με έδρα το Κονέκτικατ έχει ομόλογα λήξης 2029 που διαπραγματεύονται με spread 200 μονάδων βάσης ή 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τα αμερικανικά treasuries.. To spread διευρύνεται από τα τέλη Ιανουαρίου.

Στον αντίποδα, η έκθεση της Fifth Third Bancorp στο εμπορικό real estate ανέρχεται σε λιγότερο από το 75% του κεφαλαίου της, σύμφωνα με τη Barclays. Τα ομόλογά της λήξης 2030 διαπραγματεύονται με spread 148 μονάδων βάσης σε σχέση με τα treasuries. To spread συρρικνώνεται.

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και των δύο τραπεζών είναι στο επίπεδο του BBB.

Στις ΗΠΑ, οι μικρότερες τράπεζες είναι σχετικά πιο εκτεθειμένες στα εμπορικά ακίνητα.