Λαγκάρντ για επιτόκια: Θα γνωρίζουμε περισσότερα τον Ιούνιο

To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κρατήσει τα τρία κύρια επιτόκια αμετάβλητα, τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός έχει καταγράψει περαιτέρω πτώση σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Όπως ανέφερε η κα Λαγκάρντ, το προσωπικό της ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ιδίως για το 2024, που αντανακλά κυρίως τη μικρότερη συμβολή των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3% το 2024, στο 2,0% το 2025 και στο 1,9% το 2026. Εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,6% για το 2024, στο 2,1% για το 2025 και στο 2,0% για το 2026.

