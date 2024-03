Πρωτιά για την ΕΕ: Ενέκρινε κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, το πρώτο παγκοσμίως σημαντικό σύνολο ρυθμιστικών βασικών κανόνων που θα διέπουν τη διαμεσολαβημένη τεχνητή νοημοσύνη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών επενδύσεων.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η ΕΕ μεσολάβησε για προσωρινή πολιτική συναίνεση στις αρχές Δεκεμβρίου και στη συνέχεια εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου που διεξήχθη σήμερα Τετάρτη, με 523 ψήφους υπέρ, 46 κατά και 49 λευκές ψήφους.

"Η Ευρώπη αποτελεί ΤΩΡΑ παγκόσμιο πρότυπο στην τεχνητή νοημοσύνη", έγραψε ο Τιερί Μπρετόν, ο Ευρωπαίος επίτροπος για την εσωτερική αγορά, στο X.

Democracy: 1️⃣ | Lobby: 0️⃣



I welcome the overwhelming support from European Parliament for our #AIAct —the world's 1st comprehensive, binding rules for trusted AI.



Europe is NOW a global standard-setter in AI.



