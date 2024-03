Η Κέιτ Μίντλετον εθεάθη να ψωνίζει μαζί με τον Ουίλιαμ

Σε κατάστημα με φρέσκα προϊόντα από τα βασιλικά αγροκτήματα του Ουίνδσορ, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο από την κατοικία της εντός του βασιλικού κτήματος, εθεάθη το Σάββατο η Κέιτ Μίντλετον, όπως γράφει η Sun.

Σύμφωνα με άλλους επισκέπτες στο κατάστημα από όπου συχνά αγοράζουν τρόφιμα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινόταν «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής», συνοδευόμενη από τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο φέρεται να παρακολούθησε τις αθλητικές δραστηριότητες των τριών παιδιών της.

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον έρχεται μετά από αναφορά στους Sunday Times ότι η επιστροφή της στις δημόσιες υποχρεώσεις αναμένεται από τις 17 Απριλίου και μετά, δηλαδή μετά το τέλος των σχολικών διακοπών για το Πάσχα των Αγγλικανών. Δεν αποκλείεται πάντως η πιθανότητα να συνοδεύσει την οικογένειά της στην πασχαλινή Θεία Λειτουργία στο Ουίνδσορ στις 31 Μαρτίου.

