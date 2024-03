ΕΕ: Καταδίκη του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Μόσχα 

Tην καταδίκη της για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα «εναντίον αμάχων», «την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος», εξέφρασε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής περιόδου» σημείωσε.

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.



My thoughts are with the victims and their families during this tragic time. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2024

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ καταδίκασε «τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα». Τόνισε ότι, «η απώλεια αθώων ζωών οπουδήποτε είναι μια ανθρώπινη τραγωδία και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στα θύματα και τις οικογένειές τους».

I condemn the horrific terrorist attack in Moscow.



Loss of innocent lives anywhere is a human tragedy and my condolences are with the victims and their families. — Charles Michel (@CharlesMichel) March 23, 2024

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια επίθεση που διαπράχθηκε χθες το βράδυ έξω από τη Μόσχα» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», επισημαίνει ότι «η τρομοκρατία έβαλε ξανά στο στόχαστρο ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει σταθερά ενωμένη ενάντια στη μάστιγα της τρομοκρατίας».

I condemn in the strongest terms the heinous attack perpetrated outside Moscow last night.



Terrorism has targeted again defenceless people.



The international community must remain firmly united against the scourge of terrorism. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 23, 2024

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ