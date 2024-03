Πούτιν: Συλλάβαμε τους τρομοκράτες, παράθυρο διαφυγής άνοιξαν οι Ουκρανοί

Θα τιμωρηθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Crocus City Hall, διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό.

Κήρυξε Ημέρα πένθους την 24η Μαρτίου για τη Ρωσία, στον απόηχο της πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα.

Υποστήριξε ότι συνελήφθησαν αυτοί που διέπραξαν την επίθεση και τόνισε ότι θα τιμωρηθούν αυτοί που τη διέταξαν και όσοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτή.

Είπε ακόμη ότι οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία και πως τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα έχουν ενισχυθεί. Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος, 11 τρομοκράτες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, καθώς κινήθηκαν προς την Ουκρανία, όπου είχε προετοιμαστεί από την ουκρανική πλευρά ένα «παράθυρο» για να περάσουν τα σύνορα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε τη «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση» και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τις ειδικές υπηρεσίες για τις προσπάθειές τους.

«Πρόκειται για εν ψυχρώ δολοφόνους που εκτέλεσαν τους πολίτες και τα παιδιά μας. Το κυριότερο τώρα είναι να αποτρέψουμε αυτούς που βρίσκονται πίσω από το λουτρό αίματος, ώστε να μη διαπράξουν ένα νέο έγκλημα», πρόσθεσε στο διάγγελμά του, διάρκειας περίπου πέντε λεπτών.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και ξεκαθάρισε ότι «η Ρωσία δεν θα διχαστεί».

