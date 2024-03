Καταστροφή για τα logistics η κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη

Η γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη, μήκους 1,6 μιλίων, κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι καταστροφικές συνέπειες θα διαρκέσουν εβδομάδες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, μέχρι και 2,5 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα, εκατοντάδες αυτοκίνητα των εταιρειών Ford Motor και General Motors, καθώς και ξυλεία και γύψος απειλούνται μετά την πρόσκρουση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali στη γέφυρα Francis Scott Key της Βαλτιμόρης και την κατάρρευσή της τα ξημερώματα της Τρίτης.

Έξι άνθρωποι θεωρούνται νεκροί μετά από έρευνα στον ποταμό Patapsco, ενώ οι έρευνες αναστέλλονται, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές το βράδυ της Τρίτης.

