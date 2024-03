S&P: Αρνητικό outlook σε περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ

Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε σε αρνητικό από σταθερό το outlook των First Commonwealth Financial, M&T Bank, Synovus Financial, Trustmark και Valley National Bancorp.