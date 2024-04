Ρωσία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο βαριάς βιομηχανίας στην Γεκατερίνμπουργκ

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο εργοστάσιο Ουραλμάς, μια μεγάλη επιχείρηση βαριάς βιομηχανίας στη ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Ξεχωριστά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε επικαλούμενο τη διεύθυνση του εργοστασίου ότι το κτίριο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, δεν ανήκει στο εργοστάσιο αν και βρίσκεται στην έκτασή του.

Το Ουραλμάς παράγει εξοπλισμό για ορυχεία, μεταλλουργεία, την τσιμεντοβιομηχανία και ενεργειακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροπαραγωγικών πυρηνικών σταθμών.

A large fire started at the Uralmash military enterprise in Yekaterinburg



Eyewitnesses report that something first exploded at the plant, and then black smoke poured out. The fire area is 4000 square meters. pic.twitter.com/IkPZXNVpGV