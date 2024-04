Ασφαιρη η άνοδος του κατώτατου μισθού στη Βρετανία

Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν μισθό χαμηλότερο τουλάχιστον κατά £1.000 ετησίως από το ποσό που πληρώνουν ορισμένοι εργοδότες για να καλύπτουν τον πραγματικό μισθό διαβίωσης στα όρια δηλαδή του πραγματικού κόστους του νοικοκυριού, παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού που τίθεται σήμερα σε ισχύ από την κυβέρνηση.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι στη Βρετανία θα εξακολουθούν να έχουν λιγότερες απολαβές πάνω από £1.000 ετησίως σε σχέση με τον πραγματικό μισθό διαβίωσης, παρά την αύξηση στον κατώτατο μισθό που έχει ορίσει η κυβέρνηση για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο «εθνικός μισθός διαβίωσης» (NLW) αυξάνεται από £10,42 σε £11,44 και για να καλύψει τους νεότερους εργαζόμενους μειώνεται το όριο των δικαιούχων από 23 ετών σε 21 ετών. Η αύξηση υπολογίζεται σε £1.800 ετησίως για έναν ενήλικα εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στο νόμιμο μισθολογικό επίπεδο θα εξακολουθούν να μένουν με £1.092 λιγότερα χρήματα ετησίως από τον εθελοντικό «πραγματικό μισθό διαβίωσης» που ορίζεται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Living Wage Foundation, το οποίο πληρώνεται από χιλιάδες εργοδότες για να "συμβαδίζει" με το κόστος των νοικοκυριών.

National minimum wage rates go up in April by just over £1 an hour. That’s less than a bag of mini eggs.



16-17 year olds and apprentices get just £6.40 an hour.



It’s unfair young people get paid less for the same job. The minimum wage should be higher and the same for everyone. pic.twitter.com/nMq66q9ZwA