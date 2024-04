Πρωταθλητής κόσμου στις εξαγωγές LNG το 2023 οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου το 2023. Οι εξαγωγές κινήθηκαν κατά μέσο όρο σε 11,9 δισ. κυβικά πόδια την ημέρα (Bcf/d) —αύξηση 12% σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας ενέργειας (ΕΙΑ).

Οι εξαγωγές από την Αυστραλία και το Κατάρ -τους δύο άλλους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο- κυμαίνονταν από 10,1 Bcf/d έως 10,5 Bcf/d ετησίως μεταξύ 2020 και 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Cedigaz. Η Ρωσία και η Μαλαισία ακολουθούν στην τέταρτη και πέμπτη θέση τα τελευταία πέντε χρόνια (2019-23).

Η ισχυρή ζήτηση για LNG στην Ευρώπη, εν μέσω υψηλών διεθνών τιμών φυσικού αερίου, υποστήριξε κατά κόρον τις αυξημένες αμερικανικές εξαγωγές.

