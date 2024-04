Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Τουρκία, στις 10:48΄πμ τοπική ώρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Αρχικά υπήρχε ενημέρωση ότι ο σεισμός ήταν 4,9 Ρίχτερ, αλλά αργότερα αναθεωρήθηκε στο 4,6.

