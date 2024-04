Πέντε νεκροί και οκτώ τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από ένα εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, μετά από υποψίες για επίθεση με μαχαίρι, όπως ανέφερε η ειδησεογραφική σελίδα news.com.au.

Μία αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε ένα πολυσύχναστο από κόσμο εμπορικό κέντρο κοντά στην Ακτή Μπόντι, μετά από τις υποψίες για επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), σύμφωνα με την ίδια ειδησεογραφική σελίδα.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Πέντε νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

Ο δράστης είναι νεκρός, έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε από αστυνομικό.

Ένας από τους μάρτυρες δήλωσε ότι είδε μία γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος πριν ο ίδιος, βρει καταφύγιο σε ένα κοσμηματοπωλείο.

Η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυστραλιανά μέσα μιλούν για ενδεχόμενο τρομοκρατίας, καθώς στην περιοχή έχουν σπεύσει και αντιτρομοκρατικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Αυστραλία ο δράστης είναι ένας νεαρός άντρας 30 ετών, πιθανότατα αραβικής καταγωγής, ο οποίος μπήκε στο εμπορικό κέντρο σε ώρα αιχμής έβγαλε ένα μεγάλο μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει περαστικούς.

Στην αρχή κάποιοι θεώρησαν ότι πρόκειται για κάποιο οικογενειακό ζήτημα, για καυγά. Τελικά, όπως διαπίστωσαν γρήγορα οι αυτόπτες μάρτυρες, μαχαίρωνε τυχαία πολίτες.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, οι ανθρωποι έσπευσαν και κλειδώθηκαν στα καταστήματα με τη βοήθεια των σεκιούριτι και μπήκε η αστυνομία. Κάποια στιγμή ο δράστης εντοπίστηκε και τον πυροβόλησε μία γυναίκα αστυνομικός. Ο άνδρας φορούσε τη στολή της εθνικής Αυστραλίας στο ράγκμπυ, με την επιγραφή Kangaroos.

Αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθη ανθρώπων να εγκαταλείπουν το εμπορικό κέντρο, ενώ περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφταναν στην περιοχή.

