Δεύτερη μηνιαία άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν περισσότερο από ότι ανέμεναν οι αναλυτές τον Μάρτιο, καθώς οι καταναλωτές δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια της Fed.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 0,7% τον περασμένο μήνα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη 0,3%.

Τον Φεβρουάριο οι λιανικές πωλήσεις είχαν καταγράψει κέρδη 0,9%.





Retail sales in the US surged in March, rising 0.7% month-over-month! 📈 Major boosts in:

Nonstore retailers: 2.7%

Gasoline stations: 2.1%

Miscellaneous store retailers: 2.1%

Building material & garden equipment: 0.7%