Στρατηγικό βομβαρδιστικό ισχυρίζεται ότι κατέρριψε η Ουκρανία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό, πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας.

Το Tu-22M3 καταρρίφθηκε περίπου 300 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα αφότου προηγουμένως είχε εκτοξεύσει πυραύλους, υποστήριξε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ή GUR, μεταδίδει το Bloomberg. Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε επίσης την επίθεση.

Η φερόμενη επιτυχία του ουκρανικού στρατού έρχεται καθώς οι ΗΠΑ αναμένεται να ψηφίσουν τις επόμενες ημέρες την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας, και καθώς οι σύμμαχοι φοβούνται ότι η ικανότητα της Ουκρανίας να κρατήσει τη γραμμή άμυνας μειώνεται.

Τουλάχιστον ένας από τους πιλότους σκοτώθηκε, δύο επέζησαν και ένας άλλος αγνοείται, μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο τον τοπικό κυβερνήτη της Σταυρούπολης. Ο στρατός της Ρωσίας δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τη συντριβή.

Η κατάρριψη δείχνει μια νέα ευπάθεια για τον στρατό του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος βασίζεται στον στόλο βομβαρδιστικών της σοβιετικής εποχής ως το κύριο εργαλείο για την εκτόξευση πυραύλων κατά της Ουκρανίας. Το υπερηχητικό αεροσκάφος, που σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, είναι σε θέση να εκτοξεύει πυραύλους από βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και έως τώρα δεν απειλούταν από την αεράμυνα της Ουκρανίας.

Το Κίεβο δεν διανέμει πληροφορίες σχετικά με την ικανότητά του να καταρρίπτει στόχους εντός της Ρωσίας. Το τζετ καταστράφηκε χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο όπλου που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως για την κατάρριψη ενός αεροπλάνου επιτήρησης A-50, είπε η GUR χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι κατέρριψε ένα A-50 κοντά στην Αζοφική Θάλασσα τον Ιανουάριο και ένα άλλο τον Φεβρουάριο πάνω από τη Ρωσία.

🚨 BREAKING: It appears the Russian Tu-22M3 supersonic bomber was shot down by Ukraine with a long-range missile as it was returning to base after launching cruise missiles at Odesa. Crash site is at the very least 400km away from the frontline in the Stavropol region of Russia. pic.twitter.com/ZNae9YmUQB