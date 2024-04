Δίκη Τραμπ: Αντρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από το δικαστήριο

Άντρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από αίθουσα δικαστηρίου της πόλης της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσιογράφοι του CNN ανέφεραν ότι είδαν έναν άντρα να τυλίγεται στις φλόγες για περισσότερο από τρία λεπτά.

«Βλέπω έναν εντελώς καμένο άνθρωπο», είπε δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου.

Οι New York Times μετέδωσαν ότι άνθρωποι που βρίσκονταν έξω από το δικαστήριο ξεκίνησαν να ουρλιάζουν, καθώς ο νεαρός άντρας άρχισε να φλέγεται αφότου περιλούστηκε με υγρό, αμέσως μόλις είχε πετάξει στον αέρα φυλλάδια.

Μετά από λίγα λεπτά αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες. Ο άντρας, ο οποίος φέρεται να είναι ζωντανός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται ήδη υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δεδομένης της καθημερινής παρουσίας του πρώην προέδρου τις τελευταίες μέρες στη δικαστική αίθουσα.

A man set himself on fire outside a New York courthouse Friday where jury selection for Donald Trump's hush-money trial had just been completed https://t.co/FOYs562Bvv pic.twitter.com/lWHg0XEmJ8