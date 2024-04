Σείονται οι ΗΠΑ από τις φιλο-παλαιστινιακές διαδηλώσεις φοιτητών

Εκατοντάδες συλλήψεις στις ΗΠΑ, όπου αστυνομικοί των δυνάμεων καταστολής βρίσκονται αντιμέτωποι με οργισμένους φοιτητές: η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη σήμερα στα αμερικανικά πανεπιστήμια, που βρίσκονται στο έλεος ολοένα και πιο τεταμένων κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στη Γάζα.

Από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη, από το Όστιν στη Βοστόνη, από το Σικάγο στην Ατλάντα, το κίνημα των φιλοπαλαιστινίων Αμερικανών φοιτητών γιγαντώνεται ώρα με την ώρα. Ορισμένα από τα πλέον περίβλεπτα πανεπιστήμια στον κόσμο επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις, όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Κολούμπια ή το Πρίνστον.

Το σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα επαναλαμβάνεται: φοιτητές κατασκηνώνουν στα πανεπιστήμια για να καταγγείλουν τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατόπιν απομακρύνονται, συχνά με βίαιο τρόπο, από αστυνομικούς των δυνάμεων καταστολής έπειτα από αίτημα των διοικήσεων των πανεπιστημίων.

Χθες το βράδυ, περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν κοντά στο Πανεπιστήμιο Έμερσον, στη Βοστόνη. Σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, έφιπποι αστυνομικοί συνέλαβαν φοιτητές στο πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν.

Και σήμερα το πρωί, ήταν η σειρά των φοιτητών του πανεπιστημίου Έμορι στην Ατλάντα, στις νότιες ΗΠΑ, που απομακρύνθηκαν με βία από την αστυνομία.

Εντούτοις, το κίνημα μεγαλώνει.

Νωρίς σήμερα, νέος καταυλισμός στήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου θα πραγματοποιηθεί αργότερα διαδήλωση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένα μπρούτζινο άγαλμα του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, από τον οποίο πήρε το όνομά του το πανεπιστήμιο και η πόλη, με μια παλαιστινιακή σημαία στο μέτωπό του. Στη βάση του αγάλματος διακρίνονται περισσότερες από δέκα σκηνές που έχουν εγκαταστήσει διαδηλωτές.

