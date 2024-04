ΗΠΑ: Στο 2,7% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός (PCE) τον Μάρτιο

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Μάρτιο λίγο πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, έναντι ανόδου 2,5% τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών προέβλεπαν ρυθμό 2,6%.

Σε μηνιαία βάση ο δείκτης ενισχύθηκε 0,3%, όσο προέβλεπαν και οι αναλυτές.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις.

Σε μηνιαία βάση ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,3%, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

US PCE Core Deflator confirms sticky inflation with the YoY unch at 2.8%. The 3-mth change YoY jumps to 4.1% while the 6-mth stays unch. at 2.8% #inflation pic.twitter.com/oHp7SpiLyu