Ισραήλ: Ορδές υπερεθνικιστών ζητούν «θάνατο στους Αραβες»

Eπίθεση με πολλά βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο σημειώθηκε στην περιοχή Χουρφέις του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας (IDF), που παράλληλα σημειώνει ότι δεν ήχησαν οι σειρήνες και διεξάγει σχετική έρευνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά χτύπησε την περιοχή, τραυματίζοντας 11 άτομα, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ έχουν ενταθεί στην περιοχή μετά την έκρηξη του τρέχοντος πολέμου στη Γάζα. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

