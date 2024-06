Alert από ΙΕΑ: Πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου έως το 2030

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε στην έκθεση προοπτικών του Ιουνίου, ότι οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να παρουσιάσουν σημαντικό πλεόνασμα έως το 2030, οδηγώντας την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την κρίση της Covid-19.

Αναμένεται ότι η συνολική ικανότητα προσφοράς θα φθάσει σχεδόν τα 114 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) έως το 2030, 8 εκατομμύρια bpd πάνω από την προβλεπόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε καθαρότερες πηγές ενέργειας, αλλά προβλέπεται ότι θα είναι 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως υψηλότερη έως το τέλος της δεκαετίας σε σύγκριση με το 2023, εκτός εάν οι συνθήκες της αγοράς γίνουν αυστηρότερες.

Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός μείωσε εκ νέου τη βραχυπρόθεσμη παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου κατά 100.000 βαρέλια ημερησίως το 2024, φέρνοντας την αναμενόμενη ζήτηση στα 960.000 βαρέλια ημερησίως φέτος.

