Ελον Μασκ: Οι μέτοχοι της Tesla ψηφίζουν υπέρ της αμοιβής μου ύψους $56 δισ.

Οι μέτοχοι της Tesla ψηφίζουν με "μεγάλη διαφορά" υπέρ της αμοιβής 56 δισ. δολαρίων του Έλον Μασκ και της πρότασής του να μετεγκαταστήσει την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Τέξας, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της.

"Και τα δύο ψηφίσματα των μετόχων της Tesla περνούν σήμερα με μεγάλη διαφορά", δήλωσε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X αργά το βράδυ της Τετάρτης, ευχαριστώντας τους επενδυτές για την υποστήριξή τους.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα αποτελέσματα που επικαλείται ο Μασκ στα γραφήματα είναι προκαταρκτικά με την ετήσια συνέλευση της Tesla να πραγματοποιείται την Πέμπτη. Όμως η έγκριση των ψηφισμάτων θα σηματοδοτούσε μια τεράστια νίκη για τον Μασκ, ο οποίος θα μπορούσε να λάβει το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών στην ιστορία των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!



♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo