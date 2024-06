Κένυα: Κατεβάζει τον στρατό κατά των διαδηλωτών

Η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται κατά του φορολογικού νομοσχεδίου, γράφει η εφημερίδα Daily Nation που επικαλείται αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας. Στις κινητοποιήσεις τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της μέρας, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την αστυνομία «ως απάντηση στην έκτακτη ανάγκη για την ασφάλεια που προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες βίαιες διαδηλώσεις» σε όλη τη χώρα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από «καταστροφές και εισβολές σε υποδομές ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αντεν Μπάρε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Ο ηγέτης της κενυατικής αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της βίας κατά των διαδηλωτών και απηύθυνε έκκληση για διάλογο και διεθνή παρέμβαση, μετέδωσε το κενυατικό ειδησεογραφικό δίκτυο KTN News.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων ύδατος για να διαλύσει διαδηλωτές στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και άλλες πόλεις της Κένυας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο παρά το γεγονός ότι μονάδες της αστυνομίας το είχαν αποκλείσει.

