Ψήνονται Λονδίνο και Παρίσι, καύσωνας και στο Βερολίνο

Οι συνθήκες καύσωνα ψήνουν τις πρωτεύουσες της βόρειας Ευρώπης, ενώ νοτιότερα οι Έλληνες πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δεκάδες πυρκαγιές σε όλη τη μεσογειακή χώρα, σημειώνει το Bloomberg.

Το Λονδίνο και το Παρίσι ζεσταίνονται κάτω από τις πιο ζεστές συνθήκες φέτος, με τη θερμοκρασία να προβλέπεται να φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με έκθεση της Maxar Technologies Inc. Το Βερολίνο θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι κίτρινες προειδοποιήσεις υγείας για ζεστό καιρό που εκδόθηκαν για το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας έρχονται καθώς οι νέοι γιατροί απεργούν, εγείροντας ανησυχίες για τους ηλικιωμένους πολίτες.

Today's #EFFIS Fire Danger Forecast shows 🟠"High Danger" levels across several countries in Europe



➡️The #Mediterranean region continues to be affected by 🔴 "Very High" and 🟤"Extreme" Danger levels 🇪🇸🇮🇹🇬🇷🇹🇷🇨🇾🇩🇿🇹🇳🇲🇦



More at👇https://t.co/XL7jHVJ8Mv pic.twitter.com/zYuzAfmmTT