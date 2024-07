Πιάστηκε στην κάμερα ο Τραμπ: Διαλυμένος σωρός από σκ@τ@ ο Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε βίντεο να επιτίθεται κατά του Μπάιντεν χαρακτηρίζοντάς τον ένα «διαλυμένο σωρό από σκ@τ@», στα πρόθυρα «εγκατάλειψης της κούρσας».

«Απλώς τα παράτησε, ξέρετε, εγκαταλείπει τον αγώνα», λέει ο Τραμπ, καθισμένος σε ένα καρότσι του γκολφ. «Τον έβγαλα από... και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την Καμάλα».

Δεν είναι αμέσως σαφές πού και πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο.

Στο βίντεο, ο πρώην πρόεδρος ρωτά αυτόν που κρατά την κάμερα τι γνώμη είχε για τη δική του παράσταση στο debate. Καθώς του είπαν ότι τα πήγε «φανταστικά» και «καταπληκτικά», ο Τραμπ ξεστομίζει κατηγορηματικά: «Διαλυμένο σωρό από σκ@τ@».

«Είναι κακός», λέει, αναφερόμενος φαινομενικά στον Μπάιντεν. Αφού ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος παραιτείται και παραδίδει τη σκυτάλη στην Καμάλα Χάρις, ο Τραμπ συνεχίζει, «νομίζω ότι θα είναι καλύτερη» ως αντίπαλος. «Είναι τόσο κακή. Είναι τόσο αξιολύπητη», προσθέτει.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επιστρέφει στον Μπάιντεν, ρωτώντας: «Μπορείς να φανταστείς αυτόν τον τύπο να έχει να κάνει με τον Πούτιν; Και ο πρόεδρος της Κίνας -που είναι άγριο άτομο. Είναι ένας άγριος άνθρωπος, πολύ σκληρός τύπος».

🚨 LEAKED VIDEO: Trump on Biden he’s “quitting the race.. I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



pic.twitter.com/G9eLy1hmIc