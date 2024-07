Μπάιντεν σε Δημοκρατικούς: Τέρμα οι συζητήσεις, υποψήφιος θα είμαι εγώ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε στους Δημοκρατικούς βουλευτές ότι θα παραμείνει στην προεδρική κούρσα του 2024, επιδιώκοντας να «τελειώσει νωρίς» την εσωκομματική ανταρσία κατά της εκστρατείας του, που διχάζει το κόμμα ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

«Είμαι σταθερά δεσμευμένος να παραμείνω στην κούρσα, να τρέξω μέχρι τέλους και να νικήσω τον Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε σε δισέλιδη επιστολή προς τους Δημοκρατικούς βουλευτές.

Ο Μπάιντεν έστειλε την επιστολή και έκανε μια απρογραμμάτιστη εμφάνιση στο MSNBC το πρωί της Δευτέρας, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τους ομοϊδεάτες του μετά τον πανικό που έφερε η απόδοσή του στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Σαββατοκύριακο, ορισμένοι κορυφαίοι Δημοκρατικοί της Βουλής δήλωσαν σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι θα ήθελαν να παραιτηθεί ο 81χρονος Μπάιντεν. Η επιστολή του προέδρου καθιστά σαφές ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

«Το ερώτημα για το πώς θα προχωρήσουμε είναι καλοπροαίρετο εδώ και πάνω από μια εβδομάδα. Και ήρθε η ώρα να τελειώσει», έγραψε ο Μπάιντεν. «Οποιαδήποτε αποδυνάμωση της αποφασιστικότητας ή έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το έργο που έχουμε μπροστά μας βοηθάει τον Τραμπ και μας βλάπτει. Είναι καιρός να ενωθούμε, να προχωρήσουμε ως ενιαίο κόμμα και να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ».

This morning, I sent a letter to my fellow Democrats on Capitol Hill. In it, I shared my thoughts about this moment in our campaign.



It’s time to come together, move forward as a unified party, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/ABtAaJrr0n