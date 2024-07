Βρετανία: Σάλος με τις αυξήσεις στο νερό, πάνω οι μετοχές

Οι τιμές των μετοχών σε πολλές εταιρείες ύδρευσης έχουν πάρει την ανιούσα και οδηγούν σε κέρδη τον δείκτη FTSE 100 από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μετά την ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής Ofwat ότι οι λογαριασμοί νερού σε Αγγλία και Ουαλία θα αυξηθούν 94 λίρες (21%) κατά μέσο όρο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου οι τίτλοι των Severn Trent και United Utilities οδηγούν την κούρσα της ανόδου στον FTSE 100, σημειώνοντας κέρδη 2,9% και 2,3% αντίστοιχα. Ο όμιλος Pennon στο δείκτη FTSE 250 έκανε άλμα 6,4% σήμερα το πρωί.

Υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων στις τιμές του νερού στη Βρετανία, ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος υπόσχεται να παρέμβει και να ζητήσει από τα αφεντικά των εταιρειών ύδρευσης να λογοδοτήσουν για τις αυξήσεις.

Πριν από τη συνάντησή του με τους επικεφαλής των 16 προμηθευτών νερού στην Αγγλία και την Ουαλία που θα γίνει το απόγευμα, ο Στιβ Ριντ, ανακοίνωσε μια σειρά από «αρχικά βήματα για τον τερματισμό της κρίσης στον τομέα του νερού», μεταδίδει ο Guardian.

Now this is when it starts to get really interesting. Well done @SteveReedMP 👏👏👏 https://t.co/M6AIOG9PHQ

Έγραψε στη ρυθμιστική αρχή επιστολή, ζητώντας να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση για επενδύσεις ζωτικής σημασίας σε υποδομές είναι εξασφαλισμένη και μπορεί να αφορά μόνο αναβαθμίσεις προς όφελος των πελατών και του περιβάλλοντος.

Θέλει επίσης η Ofwat να διασφαλίσει ότι όταν δεν δαπανώνται άσκοπα χρήματα, αλλά επιστρέφουν χρήματα στους πελάτες, χωρίς να επιτρέπεται ποτέ η εκτροπή χρημάτων για μπόνους, μερίσματα ή αυξήσεις παχυλών αμοιβών των διευθυντικών στελεχών.

Ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος, ο 60χρονος Στιβ Ριντ, με τον διορισμό του από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε να προστατεύσει τουλάχιστον το 30% της ξηράς και της θάλασσας μέχρι το 2030. Ορκίστηκε επίσης να ορίσει ένα νέο πλαίσιο χρήσης γης που θα δίνει προτεραιότητα στην προστασία της φύσης και να επιτύχει στόχους για τη βελτίωση του περιβάλλοντος της Βρετανίας.

Ο νέος υπουργός της κυβέρνησης των Εργατικών επιδιώκει οι εταιρείες ύδρευσης να αλλάξουν το καταστατικό τους, τους κανόνες που διέπουν κάθε εταιρεία, για να καταστήσουν πρωταρχικό στόχο τα συμφέροντα των πελατών και το περιβάλλον.

Οι καταναλωτές θα αποκτήσουν νέες εξουσίες να ζητούν από τα αφεντικά των εταιρειών ύδρευσης να λογοδοτούν μέσω ίδρυσης «νέων ισχυρών ομάδων πελατών», σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι πελάτες θα έχουν την εξουσία να καλούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να ζητούν από τα στελέχη του νερού να λογοδοτήσουν, αναφέρουν.

Την ίδια ώρα το κόμμα των Πρασίνων ζήτησε οι εταιρείες ύδρευσης να περάσουν σε δημόσιο έλεγχο. Η βουλευτής των Πρασίνων Σίαν Μπερι, πρώην ηγέτης του κόμματος, δήλωσε:

«Μόλις γίνει αυτό (κρατικοποίηση), η κυβέρνηση μπορεί να επενδύσει οικονομικά στην υποδομή που τρίζει χωρίς να πέσει όλη η ζημιά στους λογαριασμούς μας και στα ποτάμια και τους ωκεανούς μας που αντιμετωπίζονται επί του παρόντος ως ανοιχτοί υπόνομοι».

🔥 "We've had enough of the greed, we've had enough of the exploitation. The rip off, it ends here and it ends today."@Feargal_Sharkey telling it how it is this morning 👇 pic.twitter.com/bB71nlwTAf