Nέες φονικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, και κυρίως στην πόλη της Γάζας, όπου ανταποκριτής του AFP έκανε λόγο για πυρά του πυροβολικού και ισραηλινά drones.

Πάνω από 20 θάνατοι πολιτών και περισσότεροι από 100 τραυματισμοί στη φονική ισραηλινή επιδρομή στο Al-Mawasi, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη από τον ισραηλινό στρατό δυτικά του Khan Younis.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, ο Μοχάμεντ Αλί αλ Ράι και οι τρεις κόρες του, ηλικίας πέντε ως εννέα ετών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του σπιτιού τους, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Πιο βόρεια, αυτόπτες μάρτυρες είδαν χθες Παρασκευή Ισραηλινούς στρατιώτες να απομακρύνονται από κάποιες συνοικίες της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, στις συνοικίες Ταλ αλ Χάουα και αλ Σινάα εντοπίστηκαν περίπου 60 πτώματα Παλαιστινίων.

Την Πέμπτη άλλα περίπου 60 πτώματα είχαν βρεθεί σε άλλη συνοικία, τη Σουτζάια, μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σκότωσε «περισσότερους από 150 τρομοκράτες» σε δύο εβδομάδες επιχειρήσεων.

Ανταποκριτής του AFP δήλωσε σήμερα ότι άκουσε πυρά του πυροβολικού στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας και στο κεντρικό (στη συνοικία αλ Ρίμαλ), όπως και πυρά από drones στην Ταλ αλ Χάουα.

«Οι στρατιώτες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας. Σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία οι στρατιώτες εξουδετέρωσαν πολλούς τρομοκράτες την προηγούμενη ημέρα», επεσήμανε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, «καταστράφηκαν πολλές είσοδοι τούνελ» και «εξουδετερώθηκαν πολλοί τρομοκράτες της Χαμάς», ενώ η πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε αποθήκη όπου βρίσκονταν τα αλεξίπτωτα πλαγιάς που χρησιμοποιήθηκαν από την παλαιστινιακή οργάνωση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ