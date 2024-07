Γάζα: Στους 90 οι νεκροί από την επίθεση στη Χαν Γιουνίς

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι 90 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο καταγγέλλει την «αποτρόπαιη σφαγή εκ μέρους του κατακτητή» (σ.σ. του Ισραήλ) σημειώνοντας ότι οι νεκροί είναι 90 και οι τραυματίες 300.

«Τα μισά από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε η Χαμάς.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, στόχος των επιθέσεων των IDF ήταν ο Μοχάμεντ Ντέιφ, αρχηγός των Ταξιαρχιών Κασάμ.

Οι επιθέσεις έγιναν λίγες μόνο ώρες μετά την αναφορά για συμφωνημένο «πλαίσιο» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σε ό,τι αφορά κατάπαυση του πυρός στο οποίο αναφέρεται ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο X.

Το Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού μετέδωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ στοχοθέτησαν στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς σε μία επιδρομή στην Χαν Γιουνίς στη Γάζα. Από τον βομβαρδισμό αυτό, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Όπως μετέδωσε το ίδιο ραδιόφωνο, δεν διευκρινίστηκε αν ο στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ σκοτώθηκε. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξετάζουν την αναφορά αυτή.

Στο μεταξύ, ένα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς χαρακτήρισε ως “ανοησία” την παραπάνω αναφορά του Ραδιοφώνου του Ισραηλινού Στρατού. “Όλοι οι μάρτυρες, είναι άμαχοι κι αυτό που συνέβη ήταν μία δραματική κλιμάκωση του πολέμου της γενοκτονίας, με αμερικανική υποστήριξη και παγκόσμια σιωπή”, δήλωσε στο Reuters ο Αμπού Ζουχρί, προσθέτοντας ότι η επίθεση έδειξε ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι στοχοθέτησε ηγέτες της Χαμάς σε έναν σημερινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Γάζα είναι “ψευδής”, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της η Χαμάς. “Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχοθέτησε Παλαιστίνιους ηγέτες, με τον ισχυρισμό αυτό, να διαψεύδεται αργότερα”, ανακοίνωσε η Χαμάς.

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι από το νοσοκομειακό συγκρότημα Νάσερ, που ήταν παλαιότερα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο που λειτουργούσε στη Γάζα, δήλωσαν σήμερα ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε μεγάλο αριθμό τραυματιών, εξαιτίας της έντασης των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, αλλά και των σοβαρών ελλείψεων σε ιατρικές προμήθειες.

Καταστροφή

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, ο Μοχάμεντ Αλί αλ Ράι και οι τρεις κόρες του, ηλικίας πέντε ως εννέα ετών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του σπιτιού τους, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Dozens of casualties are being reported following a barrage of Israeli airstrikes on al-Mawasi region, the area designated as a 'humanitarian zone' by the Israeli army. pic.twitter.com/XjuJaA9U5t — Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2024

Πιο βόρεια, αυτόπτες μάρτυρες είδαν χθες Παρασκευή Ισραηλινούς στρατιώτες να απομακρύνονται από κάποιες συνοικίες της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, στις συνοικίες Ταλ αλ Χάουα και αλ Σινάα εντοπίστηκαν περίπου 60 πτώματα Παλαιστινίων.

BREAKING: Over 20 civilian fatalities and more than 100 injuries in the deadly Israeli massacre in Al-Mawasi, the area designated as a humanitarian zone by the Israeli army west of Khan Younis. pic.twitter.com/jNPkfW2UCR — Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2024

Την Πέμπτη άλλα περίπου 60 πτώματα είχαν βρεθεί σε άλλη συνοικία, τη Σουτζάια, μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σκότωσε «περισσότερους από 150 τρομοκράτες» σε δύο εβδομάδες επιχειρήσεων.

Ανταποκριτής του AFP δήλωσε σήμερα ότι άκουσε πυρά του πυροβολικού στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας και στο κεντρικό (στη συνοικία αλ Ρίμαλ), όπως και πυρά από drones στην Ταλ αλ Χάουα.

BREAKING: A large number of casualties are being transported to hospitals in Khan Younis following a barrage of Israeli airstrikes on al-Mawasi region, the area designated as a 'humanitarian zone' by the Israeli army. pic.twitter.com/KHGjiRghWN — Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2024

«Οι στρατιώτες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας. Σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία οι στρατιώτες εξουδετέρωσαν πολλούς τρομοκράτες την προηγούμενη ημέρα», επεσήμανε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, «καταστράφηκαν πολλές είσοδοι τούνελ» και «εξουδετερώθηκαν πολλοί τρομοκράτες της Χαμάς», ενώ η πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε αποθήκη όπου βρίσκονταν τα αλεξίπτωτα πλαγιάς που χρησιμοποιήθηκαν από την παλαιστινιακή οργάνωση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Νετανιάχου: Δεν είναι βέβαιο ότι σκοτώθηκε ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι δεν υπάρχει «καμία βεβαιότητα» για το αν ο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, ο Μοχάμαντ Ντέιφ, και ο αναπληρωτής του σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεσμεύτηκε όμως ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ μέχρι τέλους.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα μια επίθεση στη Γάζα επιχειρώντας να εξοντώσει τον Μοχάμεντ Ντέιφ και τον αναπληρωτή του Ράφα Σαλάμα. Δεν είναι βέβαιο ότι εξοντώθηκε ο ένας ή ο άλλος», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Είτε έτσι, είτε αλλιώς, θα φτάσουμε σε όλη την ηγεσία της Χαμάς», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι οι πιθανότητες να επιτευχθεί μια συμφωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων θα βελτιωθούν εάν αυξηθεί η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ