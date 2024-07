Σοκ στις ΗΠΑ από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ

Τη δολοφονική επίθεση εναντίον του πρώην Αμερικανού προέδρου των Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική του συγκέντρωση την Πενσιλβάνια καταδικάζει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εντός και εκτός ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επέστρεψε εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον από την κατοικία του στο Ρεχόμποθ Μπιτς του Ντέλαγουερ μετά την απόπειρα, συνομίλησε με τον προκάτοχο και αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου μερικές ώρες μετά την απόπειρα κατά της ζωής του Ρεπουμπλικάνου, έκανε γνωστό αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Τραμπ, είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα έπρεπε να μπορεί να εκφωνήσει την ομιλία του ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, προσθέτοντας πως το συμβάν ήταν ανεπίτρεπτο και κάλεσε να «τερματιστεί» η πολιτική βία.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει» την επίθεση, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Διαβεβαίωσε δε πως ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος συνομίλησε επίσης με τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο και τον δήμαρχο της πόλης Μπάτλερ, τον Μπομπ Νταντόι, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, αντέδρασε στην επίθεση εκφράζοντας «σοκ» και «θλίψη».

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν τόνισε ότι «δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο επιλύουμε τις διαφορές μας στην Αμερική — και δεν πρέπει να είναι ποτέ». Ο στρατηγός εν αποστρατεία πρόσθεσε πως αισθάνεται ανακούφιση για το ότι ο πρώην πρόεδρος είναι καλά και ασφαλής.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδικάζουν την επίθεση

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε στόχος πυροβολισμών και τραυματίστηκε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο.

Αμέσως μετά την επίθεση, στην οποία σκοτώθηκε ένας θεατής και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δύο, ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την πολιτική βία και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τα θύματα.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε την επίθεση: «Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας εναντίον πολιτικών εκπροσώπων», ανέφερε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε «σοκαρισμένος». «Η πολιτική βία υπό οποιαδήποτε μορφή δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», επεσήμανε.

Ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Ορμπάν σημείωσε ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μου» είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ «αυτές τις σκοτεινές ώρες».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επεσήμανε ότι «παρακολουθώ με τρόμο» την κατάσταση στην Πενσιλβάνια και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο. Εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα «ο διάλογος και η υπευθυνότητα να επικρατήσουν επί του μίσους και της βίας» στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σοκαρισμένος και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ. «Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτού του είδους τη βία η οποία δεν έχει καμία θέση στον κόσμο. Η βία δεν πρέπει ποτέ να επικρατεί», εκτίμησε.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε «τη διεθνή αριστερά» και την «επιβλαβή της ιδεολογία». «Φοβούμενοι πως θα χάσουν τις εκλογές, καταφεύγουν στην τρομοκρατία για να επιβάλουν το οπισθοδρομικό και αυταρχικό πρόγραμμά τους», πρόσθεσε μέσω του X.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τους υπέρμαχους της δημοκρατίας και του πολιτικού διαλόγου να «καταδικάσουν σθεναρά» την επίθεση εναντίον του Τραμπ.

Η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα κατήγγειλε μια «απαράδεκτη ενέργεια». «Ως ηγέτες της δημοκρατίας και της ειρήνης καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας».

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς καταδίκασε την επίθεση: «Η βία είναι μια απειλή κατά των δημοκρατιών και αποδυναμώνει τη συνύπαρξη. Πρέπει όλοι να την απορρίψουμε».

«Παρά τις βαθιές μας ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, πρέπει πάντα να απορρίπτεται από όλους», τόνισε ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα ζήτησε «να παραμείνουμε σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή βίας που αμφισβητεί τη δημοκρατία», ενώ ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ.

Ο Ινδός ομόλογός του Ναρέντρα Μόντι δήλωσε «πολύ ανήσυχος». «Καταδικάζω έντονα αυτό το περιστατικό. Η βία δεν έχει θέση στην πολιτική και στις δημοκρατίες. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε «ανησυχητική» την επίθεση, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Ρεπουμπλικάνος είναι σώος και αβλαβής. «Δεν υπάρχει θέση για τη βία στη δημοκρατική διαδικασία», υπογράμμισε.

Αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Λούξον. «Καμία χώρα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια πολιτική βία», επεσήμανε.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ- τε απηύθυνε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» στα θύματα, εκτιμώντας με τη σειρά του ότι «η πολιτική βία υπό όλες της τις μορφές δεν είναι ποτέ αποδεκτή στις δημοκρατίες μας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έγραψε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Σάρα είναι «σοκαρισμένοι που μάθαμε για την επίθεση εναντίον του προέδρου Τραμπ». «Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του και την ταχεία του ανάρρωση», πρόσθεσε.

Tαυτοποίησε τον δράστη το FBI

Το FBI κατονόμασε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα που είναι αρμόδιο για την προστασία προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ (η Secret Service) ανακοίνωσε πως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον του υποψήφιου της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο «εξουδετερώθηκε» από μέλη του αφού πυροβόλησε επανειλημμένα από υπερυψωμένη θέση «έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης».

Διευκρίνισε πως ο φερόμενος ως δράσης «απεβίωσε».

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV



Please stop what you're doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O