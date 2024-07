Πειθαρχία δείχνει ο πληθωρισμός στη Βρετανία

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σταθερός στο στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας (BOE) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, αλλά οι επίμονες πιέσεις στις τιμές στον τομέα των υπηρεσιών αύξησαν τις αμφιβολίες για το αν η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, o Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 2% τον Ιούνιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με τον ίδιο ρυθμό όπως και τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μια μέτρηση της τάξης του 1,9%.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών - τον οποίο η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί πιο στενά για ενδείξεις εγχώριων πιέσεων στις τιμές - διατηρήθηκε επίσης στο 5,7%, το οποίο είναι υψηλότερο από ό,τι προέβλεπε η BOE στις τελευταίες προβλέψεις της.

Αξιωματούχοι της BOE, ιδίως ο επικεφαλής οικονομολόγος Huw Pill, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις παρατεταμένες πληθωριστικές δυνάμεις στην αγορά εργασίας και στον τομέα των υπηρεσιών. Η σφιχτή αγορά εργασίας και η μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού εξακολουθούν να αναγκάζουν τις εταιρείες να πληρώνουν περισσότερα για να προσελκύσουν προσωπικό. Οι εταιρείες, ιδίως στον τομέα των εστιατορίων και των παμπ, μπόρεσαν να μετακυλήσουν τις υψηλότερες τιμές στους πελάτες τους.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές βλέπουν σχεδόν 50% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας την 1η Αυγούστου.

Η στερλίνα σημείωσε μικρή άνοδο με βάση τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ήταν υψηλότερα του αναμενόμενου και διαπραγματεύεται στο $1,2977. Έχει κερδίσει σχεδόν 2% έναντι του δολαρίου φέτος.

Ο γενικός πληθωρισμός για τα αγαθά από εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μηνιαία μείωση 0,3% τον Ιούνιο, ανέφερε επίσης η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας στην έκθεσή της. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2023, οι τιμές παραγωγού ενισχύθηκαν κατά 1,4%.

