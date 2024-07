Εσθονία: Στο 4% του ΑΕΠ οι αμυντικές δαπάνες εξαιτίας του ρωσικού κινδύνου

Η Εσθονία σχεδιάζει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 4% του ΑΕΠ της τα επόμενα δύο χρόνια, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αγοράσει πυρομαχικά και να ενισχύσει την εθνική της ασφάλεια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το κράτος της Βαλτικής ανακοίνωσε τον νέο στόχο του μετά τη συνάντηση του υπουργού Άμυνας Χάνο Πέβκουρ με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον. «Όλοι οι σύμμαχοι θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 2,5-3% του ΑΕΠ», έγραψε ο Πέβκουρ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η άνοδος του στρατιωτικού κοντέρ στις δαπάνες συμπίπτει με την αύξηση των ανησυχιών σε ορισμένα μέρη της συμμαχίας σχετικά με πιθανή επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος κάνει παράπονα συχνά πυκνά ότι πολλά μέλη του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου ξοδεύουν λιγότερο από τον στόχο του 2% για την άμυνα. Τώρα, οι σύμβουλοί του εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαιτήσουν να αυξηθεί η δέσμευση στο 3% της οικονομικής παραγωγής κάθε χώρας.

Τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία έχουν πρωτοστατήσει στην αύξηση των αμυντικών δαπανών μετά την εισβολή στην Ουκρανία, καθώς μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία ή τη σύμμαχό της Λευκορωσία.

