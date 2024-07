Netflix: Ζητoύνται επενδυτές για το πρώτο ομόλογο-blue chip

Η Netflix ζητά τη συνδρομή των επενδυτών την πρώτη πώληση ομολόγων υψηλής ποιότητας που πραγματοποιεί.

Η Morgan Stanley, η Goldman Sachs Group Inc., η JPMorgan Chase & Co. και η Wells Fargo & Co. κανονίζουν την έκδοση τη Δευτέρα.

Η προοπτική αυτή σηματοδοτεί την πρώτη πώληση ομολόγων του Netflix μετά την απόκτηση της «επενδυτικής βαθμίδες» από τότε που βγήκε από την κατηγορία junk rating το 2023.

Η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε σε BBB από την S&P Ratings το 2021 και στη συνέχεια από τη Moody's Ratings το 2023, εντάσσοντας τη διαβάθμιση επίσημα στον δείκτη υψηλής ποιότητας (high-grade index).

Την περασμένη εβδομάδα, τόσο ο Moody's όσο και ο S&P αύξησαν τις βαθμολογίες του Netflix υψηλότερα σε «επενδυτική βαθμίδα», διασφαλίζοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στα blue-chips, σύμφωνα με το Bllomberg.

«Το Netflix μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τις ανοδικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς θέλει να αναχρηματοδοτήσει 1,8 δισ. δολ. σε ομόλογα που θα λήγουν μέσα στο επόμενο έτος, με τη δυνατότητα να εκδώσει ομόλογα σε μεγαλύτερο εύρος ημερομηνίας», έγραψε σε σημείωμα την περασμένη εβδομάδα ο ανώτερος πιστωτικός αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Στέφεν Φλιν.

Η εταιρεία με έδρα το Λος Γκάτος της Καλιφόρνια έχει χρέος 14 δισ. δολ., σύμφωνα με το BI.

Τα ομόλογα που λήγουν το επόμενο έτος είναι τόσο σε δολάρια όσο και σε ευρώ.