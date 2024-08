Ενοχος θα δηλώσει ο εγκέφαλος της 11ης Σεπτεμβρίου

Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο πακιστανός υπήκοος που χαρακτηρίζεται εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, συνελήφθη το 2003 και μετήχθη στην αμερικανική στρατιωτική φυλακή στο Γουαντάναμο όπου παραμένει από το 2006, αποδέχθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση να δηλώσει ένοχος, όπως και άλλοι δυο συγκρατούμενοί του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Αν και το Πεντάγωνο απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, η συμφωνία επιτρέπει στον Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ να αποφύγει την προσαγωγή του σε δίκη, στην οποία διέτρεχε κίνδυνο του επιβληθεί η θανατική ποινή, θα εκτίσει ισόβια κάθειρξη, διευκρίνισε η εφημερίδα New York Times.

Οι δύο συγκατηγορούμενοι του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ που αφορά επίσης η συμφωνία είναι οι Ουάλιντ μπιν Ατάς και Μουστάφα αλ Χαουσάουι.

Και οι τρεις κρατούνται τις τελευταίες δυο δεκαετίες στη φυλακή στο Γουαντάναμο, στην Κούβα, σε έδαφος που παραχωρήθηκε με μίσθωση επ’ αόριστον το 1903 στις ΗΠΑ.

Και οι τρεις αντιμετώπιζαν κατηγορίες για τρομοκρατία και τη δολοφονία σχεδόν 3.000 ανθρώπων στις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον.

