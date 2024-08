ΗΠΑ: Στο 4,3% αυξήθηκε η ανεργία τον Ιούλιο

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις προβλέψεις των αναλυτών τον Ιούλιο, ενώ νέα άνοδο σημείωσε το ποσοστό ανεργίας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τον προηγούμενο μήνα προστέθηκαν 114.000 νέες θέσεις εργασίας από 179.000 τον Ιούνιο και 216.000 τον Μάιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 175.000.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3% έναντι 4,1% τον Ιούνιο.

Το μέσο ωρομίσθιο ενισχύθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο και κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε στο 62,7%.

Bad U.S. jobs numbers - affirms economic slowdown, will fuel recession talk and need for bolder rate cuts.



Unemployment rate up to 4.3%, higher than expected



Payrolls +114k in July, less than expected



June payrolls revised down



Wage growth slows more than expected