Μπαγκλαντές: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός, προσωρινή κυβέρνηση στη χώρα

Την ώρα που η πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές Σέιχ Χασίνα, εγκατέλειπε με στρατιωτικό ελικόπτερο τη χώρα κατευθυνόμενη στην Ινδία, ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές στρατηγός Γουάκερ-Ουζ-Σαμάν εκφωνούσε διάγγελμα ανακοινώνοντας ότι «θα σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση», κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της χώρας.

In January 2024 (total 300 seats)



-Shaikh Haseena won : 224

-Main Opposition won : 11

-Independent won : 62



Shaikh Haseena had to resign today and Bangladesh Army Chief announced that the new govt will take over.



