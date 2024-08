Εφτασε τα 35 χιλιόμετρα η ουκρανική προέλαση σε ρωσικό έδαφος

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι κατέλαβε ένα κομβικό σημείο διέλευσης φυσικού αερίου στο δίκτυο που τροφοδοτεί την Ευρώπη με ρωσικό αέριο, καθώς το Κίεβο συνεχίζει την εισβολή του στο Κουρσκ, αναγκάζοντας τη Μόσχα να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δύο περιφέρειες.

Η επίθεση στοχεύει να αναγκάσει τη Ρωσία να αποσύρει δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία, να αποκαλύψει τις αδυναμίες της και να ενισχύσει τη θέση του Κιέβου σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, δήλωσε σύμβουλος της κυβέρνησηςλ. Προηγήθηκαν μήνες ρωσικής προέλασης στο μέτωπο μήκους άνω των 1.000 χλμ. στην Ουκρανία.

Αργά την Παρασκευή, στην πρώτη ουκρανική δημόσια επιβεβαίωση της εισβολής, μια ταξιαρχία δημοσίευσε ένα βίντεο με στρατιώτες της στο γραφείο του ρωσικού κρατικού ενεργειακού ομίλου Gazprom στον σταθμό μέτρησης αερίου Sudzha, ένα κρίσιμο σταθμό διέλευσης για τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

«Η Σούτζα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των ουκρανικών στρατευμάτων», δήλωσε η 61η μηχανοποιημένη ταξιαρχία στο Telegram.

