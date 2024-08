Μαζική παράδοση Ρώσων στρατιωτών στο Κουρσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι αποδέχθηκαν την παράδοση της μεγαλύτερης μεμονωμένης ομάδας Ρώσων στρατιωτών από την έναρξη του πολέμου πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, καθώς ο στρατός του Κιέβου ισχυρίστηκε ότι συνεχίζει να επεκτείνει τη διασυνοριακή του εισβολή.

Μια μονάδα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας που δραστηριοποιείται στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας πήρε 102 Ρώσους ως αιχμαλώτους πολέμου, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Bloomberg.

Οι Ρώσοι παραδόθηκαν την Τετάρτη σε ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα και είχαν άφθονα αποθέματα πυρομαχικών και προμηθειών, είπε η πηγή. Η Ρωσία δεν σχολίασε.

Η Ουκρανία ελέγχει τώρα 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων 82 χωριών και κωμοπόλεων, από την εισβολή που ξεκίνησε πριν από 10 ημέρες, είπε ο Ανώτατος Διοικητής Ολεξάντρ Σίρσκι στον Πρόεδρο Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram του Ζελένσκι. Δεν ήταν δυνατή η ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει ένα στρατιωτικό κέντρο διοίκησης στην περιφερειακή πόλη Σούτζα του Κουρσκ, το οποίο ο Σίρσκι είπε ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την κάλυψη των βασικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού. Ο πρόεδρος επαίνεσε τα στρατεύματα της Ουκρανίας στην περιοχή για την αναπλήρωση του «ταμείου ανταλλαγής» αναφερόμενους στους αιχμαλώτους που ελπίζεται να ανταλλαγούν Ουκρανούς που αιχμαλώτισαν οι Ρώσοι.

Οι μάχες συνεχίζονται στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την πόλη Pokrovsk της περιοχής του Ντονέτσκ. Ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Serhii Dobriak, προέτρεψε τους κατοίκους να φύγουν, λέγοντας σε βίντεο στον ιστότοπό της ότι «η κατάσταση χειροτερεύει» στην πόλη που είναι σημαντικός κόμβος logistics στην περιοχή για την Ουκρανία.

Kursk Oblast ❗

Massive "catch" of russian soldiers. Also footage were published of a room tour of their 5-star dugouts. The exchange point was replenished by more than 100 Russian conscripts and "Akhmat" kadyrivets. - TSNua

Source: Telegram / TCH_channel

