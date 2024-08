Viral η βουτιά από 11 μέτρα του 81χρονου Ρόμπερτ ντε Νίρο!

Πριν από δύο ημέρες, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) γιόρτασε τα 81α του γενέθλια βουτώντας στη θάλασσα από ύψος 11 μέτρων (36 πόδια). Η μεγαλύτερη κόρη του, Ντρένα Ντε Νίρο μοιράστηκε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το βίντεο με την τολμηρή βουτιά από τις διακοπές του θρυλικού ηθοποιού, το οποίο έγινε viral.

Στο κλιπ η Ντρένα φαίνεται να φωνάζει βλέποντας το παράτολμο εγχείρημά του πατέρα της: «Ουάου, είναι τρελός» ακούγεται να λέει, ενώ στην συνέχεια τον ρωτά αν είναι καλά.

«Θεέ μου, είσαι καλά;», με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο να απαντά «ναι, είμαι καλά» ενώ συνέχιζε να κολυμπά.

Actor Robert De Niro celebrates his 81st birthday by leaping off a yacht in a daredevil dive. “You are crazy”, his daughter Drena can be heard saying in the video shared on social media. https://t.co/U8hw0rMjI7 pic.twitter.com/FkUHRNndtM